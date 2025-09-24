El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados durante la mañana, con una ligera disminución en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15 horas, donde se prevé que llegue a los 23 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia constante de nubes. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h en las horas centrales del día. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas. A partir de la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el norte, con velocidades que podrían llegar a los 11 km/h, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y el viento.

Durante la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes, lo que podría elevar la temperatura momentáneamente. Sin embargo, hacia la noche, se espera que las nubes altas regresen, cubriendo nuevamente el cielo y manteniendo las temperaturas en torno a los 12 grados .

El ocaso se producirá a las 20:28, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre. En resumen, Mos vivirá un día caracterizado por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que invitan a salir, siempre con la precaución de abrigarse un poco ante el viento y la humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura en las primeras horas oscilará entre los 14 y 12 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.