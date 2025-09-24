El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, pero sin que esto implique un cambio significativo en la cobertura nubosa.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 11 grados a las 4 de la mañana. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un pico de 24 grados hacia las 5 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 18 grados a las 9 de la noche.

La humedad relativa será un factor notable durante el día, comenzando en un 68% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 32% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que avanza el día, aunque las primeras horas podrían sentirse un poco más frías y húmedas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y cómodo en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas (código 17n) dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso (código 12) especialmente en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 24 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada, aunque también se esperan momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las nubes altas dominarán el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos periodos, lo que permitirá disfrutar de ratos de sol.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.