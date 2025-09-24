El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas que cubrirán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con intervalos de cielo poco nuboso en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 25 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de bochorno será limitada gracias a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 9 km/h. Predominará el viento del noreste durante la mañana, cambiando a direcciones del este y norte a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, Mondariz experimentará un día de temperaturas agradables, con cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un entorno natural en calma y propicio para el esparcimiento.

