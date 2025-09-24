El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. Desde la mañana, el viento soplará del este a velocidades de entre 8 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h desde el noroeste. Esto podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del paisaje de Moaña o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:28, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, el día en Moaña se presenta como una jornada mayormente nublada pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la ausencia de precipitaciones.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no se esperan chubascos durante el día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.