El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 14 grados a las 2 de la tarde, momento en el que se prevé que el cielo continúe con nubes altas, aunque también habrá intervalos de poco nuboso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y bajando gradualmente a un 54% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 3 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento se tornará más intenso, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La puesta de sol se producirá a las 20:28, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con los últimos destellos de luz del día. A medida que caiga la noche, la temperatura descenderá a 17 grados a las 10 de la noche, y se espera que continúe bajando hasta los 16 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre, aunque con la precaución de abrigarse un poco al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.