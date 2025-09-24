El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 29% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará, proporcionando un ambiente más templado durante las horas centrales.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Lalín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en la tarde, cuando se espera que el cielo se despeje ligeramente. Sin embargo, las nubes altas seguirán presentes, lo que puede limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Sin lluvias previstas, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso de temperatura al caer la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero sin afectar la visibilidad ni provocar precipitaciones. A medida que avance el día, el cielo se irá despejando, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.