El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El 24 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 62% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 21 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad que descenderá hasta el 40%, proporcionará un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será un factor notable durante el día, soplando principalmente desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

Al caer la tarde, el cielo se despejará aún más, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:29, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el 24 de septiembre en A Illa de Arousa se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.