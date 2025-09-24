El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando las temperaturas de manera gradual.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 20 grados a lo largo del día. En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 13 grados, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 56% por la mañana y descenderá hasta un 39% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día progrese, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el cielo poco nuboso brindarán condiciones propicias para paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:29. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se presenta como una jornada mayormente soleada y agradable, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, lo que promete ser un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente durante la madrugada, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve las temperaturas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y cielos que variarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 5 y las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 23 grados en las horas centrales del día, entre las 3 y las 5 de la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.