El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados hacia las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados en la tarde.

El cielo estará predominantemente cubierto por nubes altas durante gran parte del día, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que la visibilidad sea algo limitada. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que los rayos del sol iluminen la región. A partir de las 17:00 horas, se espera que el cielo esté mayormente despejado, lo que brindará una agradable sensación de calidez.

En cuanto a la humedad relativa, los niveles se mantendrán entre el 43% y el 75% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en las horas centrales.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 1 y los 14 km/h, predominando direcciones del noreste y del este. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El 24 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.