El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en la mañana y subiendo hasta los 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará en gran parte, permitiendo que el sol brille con más intensidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 23 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 20:27, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables. Los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvia. En resumen, se trata de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las nubes altas dominarán el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos periodos, lo que permitirá disfrutar de ratos de sol.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando se podrán observar algunos claros.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.