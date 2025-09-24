El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las nubes altas dominarán el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos periodos, lo que permitirá disfrutar de ratos de sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a medianoche y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y agradable.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado con momentos de sol, temperaturas cálidas y un viento suave, creando un ambiente perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada, aunque también se esperan momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en la mañana y subiendo hasta los 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, pero sin que esto implique un cambio significativo en la cobertura nubosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.