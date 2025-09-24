El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo despejado. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a períodos de cielo poco nuboso, especialmente entre las 8:00 y las 12:00 horas. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. La brisa del noreste, con velocidades que rondarán los 22 km/h, aportará un ligero alivio a la calidez del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que podrían llegar a los 24 grados en su punto máximo. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 30% hacia las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Catoira que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en todo el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La tarde se presentará ideal para actividades al exterior, ya sea paseos, deportes o reuniones familiares.

Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La brisa del noreste persistirá, aunque con menor intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día variado, con momentos de sol y nubes, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada, aunque también se esperan momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando se podrán observar algunos claros.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente en las horas centrales, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.