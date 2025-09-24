El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

Hoy, 24 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se estabilicen en torno a los 11 grados, con cielos poco nubosos en algunos momentos, especialmente entre las 07:00 y las 10:00. Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo las temperaturas en un rango de 19 a 22 grados . La máxima se alcanzará alrededor de las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de A Cañiza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo.

La puesta de sol está programada para las 20:26, lo que ofrecerá un espectáculo visual, aunque el cielo podría estar parcialmente cubierto en ese momento. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Sin lluvias a la vista, será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las horas de luz antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.