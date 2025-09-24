El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no se esperan chubascos durante el día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% y aumentando gradualmente hasta un 67% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la sensación de humedad podría ser más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo de la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más cálida. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. La puesta de sol está programada para las 20:28, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque las nubes altas podrían atenuar los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura matutina y el viento moderado.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.