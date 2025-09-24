El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 12 grados, y se mantendrán en torno a los 20 grados durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

La salida del sol está programada para las 08:24 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 20:28 horas, ofreciendo un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.