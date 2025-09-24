El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

Hoy, 24 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada, aunque también se esperan momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de calor será más llevadera debido a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se caracteriza por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo despejado. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las nubes altas dominarán el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos periodos, lo que permitirá disfrutar de ratos de sol.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, pero sin que esto implique un cambio significativo en la cobertura nubosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.