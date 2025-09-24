El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 33% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un aguacero inesperado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la costa o actividades recreativas en el exterior, ya que el tiempo se mantendrá seco y relativamente cálido.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará en algunas áreas, ofreciendo momentos de sol que serán bienvenidos por los residentes y visitantes de Bueu. La puesta de sol se anticipa para las 20:28 horas, brindando un espectáculo visual que culminará un día agradable y templado. En resumen, el tiempo de hoy en Bueu será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no se esperan chubascos durante el día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.