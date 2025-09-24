El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas (código 17n) dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso (código 12) especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 11 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando su punto máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 31% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 5 y 10 km/h, ayudará a mitigar esta sensación.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de chubascos.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la jornada.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día propicio para actividades al aire libre, con la compañía de un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.