El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 12 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es posible que se sienta un ligero aumento de la humedad hacia la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que garantiza un tiempo seco y propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y este, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, aportando una sensación de frescura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 17 grados. El ocaso se producirá a las 20:28, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados hacia las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente durante la madrugada, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.