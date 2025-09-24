El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de cielo poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20°C hacia las 20:00.

La humedad relativa será un factor notable a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 29% en las horas centrales de la tarde. Este descenso en la humedad podría contribuir a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca en las horas más tempranas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en la naturaleza o en la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:27. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia la medianoche. En resumen, As Neves disfrutará de un día agradable, con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.