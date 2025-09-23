El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución gradual de la humedad, que caerá a niveles más confortables, alrededor del 35% en las horas centrales del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que el sol brillará sin interrupciones, favoreciendo el disfrute de la naturaleza y la vida social en la localidad.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades en la playa o en el mar.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que han planeado eventos al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de vistas panorámicas y de la belleza natural que caracteriza a Vilanova de Arousa.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.