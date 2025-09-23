El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 78% y descendiendo gradualmente hasta un 75% a mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que llegue a los 23 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 38 km/h por la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, aunque es recomendable tener precaución si se planean actividades en la costa o en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones, lo que significa que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 6 de la tarde y bajando a 19 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.