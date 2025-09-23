El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 12 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general en el ambiente.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas pico, lo que podría ofrecer un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también podría ser un buen momento para aprovechar la luz natural y disfrutar de la belleza del paisaje de Vilaboa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:29, marcando el cierre de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Vilaboa se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones favorables que ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.