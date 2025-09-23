El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad óptima. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, la temperatura experimentará un ligero ascenso, comenzando en 9 grados a las 00:00 y alcanzando los 20 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 96% en la madrugada y bajará hasta un 41% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca, el ambiente se tornará más seco y cálido a medida que avance el día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ningún momento del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 12:00, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.