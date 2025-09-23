El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en su punto máximo. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, especialmente para aquellos que se encuentren expuestos al sol. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, se prevé la aparición de nubes altas hacia la tarde y la noche, lo que podría dar un toque de dramatismo al atardecer.

La humedad relativa durante el día se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 8 y 13 km/h, predominando de dirección este y noreste. Estas condiciones de viento aportarán una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:23 y el ocaso a las 20:30, lo que brindará una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, aunque con la posibilidad de nubes altas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.