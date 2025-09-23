El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. A lo largo de las primeras horas, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y llegando a los 16 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 67% y aumentando hasta un 91% a las 07:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 58% hacia la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 17:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 34 km/h, lo que podría generar una sensación más fresca en el ambiente. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir los planes.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00, con un máximo de 24 grados . Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 18:00 y 19 grados a las 19:00. La puesta de sol se producirá a las 20:29, marcando el final de un día que, a pesar de las temperaturas frescas de la mañana, se tornará cálido y agradable en las horas centrales.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.