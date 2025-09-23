El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a las 07:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 14:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% y bajará hasta un 38% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 33 km/h en las horas de la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor del día, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, como senderismo o picnics en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:30 horas. En resumen, el tiempo en Tomiño hoy será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa refrescante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.