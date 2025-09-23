El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. La brisa será suave, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 21 grados hacia el final de la tarde. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas que puedan arruinar los planes al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. La salida del sol se producirá a las 08:22, mientras que el ocaso será a las 20:29, brindando un día largo y luminoso.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, como caminatas o picnics, hoy es un día ideal. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves crea un ambiente perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de Soutomaior. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día espléndido para disfrutar al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.