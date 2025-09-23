El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados en las horas pico de la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 71% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más húmeda en las primeras horas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre que requieran estabilidad, como el ciclismo o el senderismo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Silleda pueden disfrutar de un día completamente seco. Esta ausencia de lluvia, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hace de hoy un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la llegada del otoño. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados , y un viento moderado, los residentes podrán aprovechar al máximo las horas de luz antes de que el sol se oculte a las 20:28.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.