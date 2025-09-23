El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Durante la mañana, se prevé que la brisa sea suave, aumentando en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o en el mar.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los residentes y visitantes. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo, ya sea paseando por la playa, realizando deportes acuáticos o simplemente disfrutando de una comida al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.