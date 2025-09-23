El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 29% hacia la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. En las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin restricciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:29. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para una caminata nocturna o para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.