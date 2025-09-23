El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas vayan en aumento, alcanzando los 10 grados a las 02:00 horas y llegando a los 12 grados hacia las 10:00 horas. Durante la tarde, el termómetro podría marcar hasta 24 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Se prevé que la humedad se sitúe en torno al 56% a las 12:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 65% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que oscilarán entre 4 y 7 km/h en dirección norte y noreste durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 34 km/h en dirección noroeste hacia las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.