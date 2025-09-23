El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 22°C. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22°C, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 19°C hacia las 20:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 63% al caer la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad que variará entre 5 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo de la jornada, se espera que el viento mantenga su dirección y velocidad, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Ribadumia durante el día de hoy. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El orto se producirá a las 08:23 y el ocaso a las 20:30, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Ribadumia y sus alrededores. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen al máximo este clima favorable, ya que las condiciones son ideales para actividades al aire libre y para disfrutar de la llegada del otoño en la región.

