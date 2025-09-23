El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. Este estado despejado se extenderá hasta la tarde, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, con 24 grados a las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% por la mañana y bajará hasta un 30% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las horas de mayor temperatura. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente más fresco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Redondela pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:29, marcando el cierre de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la belleza del entorno natural de Redondela.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.