El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada, pero se espera que aumenten a medida que avance el día.

A media mañana, la temperatura alcanzará los 15 grados, y para el mediodía se prevé un incremento notable, llegando a los 19 grados. La tarde será la más cálida, con temperaturas que podrían alcanzar los 24 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a mantener el ambiente despejado y libre de nubes.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.