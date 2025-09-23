El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 85% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 34% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, el ambiente se tornará más cálido y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento moderado será un aliado para quienes deseen realizar actividades al aire libre, ya que contribuirá a mitigar el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son nulas, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también sugiere la importancia de protegerse adecuadamente de la radiación solar, especialmente durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:30. La combinación de un tiempo agradable, temperaturas moderadas y la ausencia de lluvias hacen de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Pontecesures.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.