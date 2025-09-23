El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondan el 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando direcciones del noreste y norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor que se sentirá en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Ponteareas disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de nubes significativas también favorecerá la visibilidad, haciendo de este un día ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados . Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 20:29, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 17 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea propicia para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día de clima primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los ciudadanos aprovechar al máximo las horas de luz y calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.