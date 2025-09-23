El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura será gradual, con un leve descenso hacia la noche, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18°C. La sensación térmica será agradable, ideal para paseos y actividades en el exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en las primeras horas, pero con el avance del día, la combinación de sol y temperaturas más altas hará que la sensación sea más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Estas condiciones de viento serán más notables durante la mañana y la tarde, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el viento disminuya, lo que permitirá que la temperatura se sienta más estable.

No se prevén lluvias en el pronóstico, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Los habitantes de Ponte Caldelas pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.