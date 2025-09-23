El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa durante las horas centrales del día.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, se prevé que la dirección del viento se mantenga constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se esperan lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La puesta de sol está programada para las 20:29, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La combinación de un viento suave y la ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes aprovechen al máximo este día. Se aconseja a todos que disfruten de la naturaleza y se mantengan atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede cambiar en cualquier momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.