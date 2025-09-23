El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 12 grados durante las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% a primera hora y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 5 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día, lo que podría ofrecer un hermoso espectáculo visual durante el ocaso, que se producirá a las 20:31.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.