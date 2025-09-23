El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en O Rosal, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, generando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Sin embargo, durante las primeras horas, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta 9 grados en la mañana. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% en horas de la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco conforme avance el día, lo que puede ser un alivio para aquellos que prefieren climas menos húmedos.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá disfrutar de un cielo despejado, ideal para actividades recreativas y para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. En resumen, el día de hoy en O Rosal se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo agradable y sin la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.