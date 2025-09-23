El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en la primera hora del día. A medida que avancen las horas, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 46% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Las condiciones del viento serán más notorias en la tarde, cuando se espera que sople con mayor fuerza desde el noreste.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se espera que afecten la claridad del cielo ni que traigan consigo lluvias.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:29, marcando el cierre de un día que, aunque fresco por la mañana, se caracterizará por un tiempo mayormente cálido y soleado en las horas centrales. En resumen, O Porriño disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin lluvias a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.