El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Nigrán se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 69% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 46% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría aportar una brisa refrescante. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen pasar tiempo al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos al aire libre y las actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.