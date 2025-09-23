El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados entre las 03:00 y las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 09:00 horas. Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, llegando a un máximo de 22 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 73% a las 00:00 horas y bajará hasta un 34% hacia la tarde, lo que generará un ambiente más seco y agradable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y del este, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ningún momento del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significará que el sol brillará con fuerza, lo que podría ser ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:29 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Mos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.