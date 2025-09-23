El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , con un ligero descenso a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 86% y disminuyendo a medida que el sol se eleva, llegando a un 32% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante y contribuir a un ambiente agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un día soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán la claridad del cielo ni la temperatura.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:29, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la ausencia de nubes.

En resumen, Moraña disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave del noreste. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete hacer de este 23 de septiembre un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.