El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la madrugada, antes de comenzar a subir nuevamente.
Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango de entre 10 y 12 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 74% y el 81%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.
El viento será otro factor a considerar, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 5 a 6 km/h, que irán aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h en dirección noreste. Esto proporcionará una brisa suave que puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que ofrece Mondariz en esta época del año.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando a un 46% al final del día. El ocaso se producirá a las 20:29, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre. En resumen, Mondariz disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados y temperaturas agradables, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.
