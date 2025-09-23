El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque se mantendrá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad también experimentará un ligero aumento, alcanzando un 70% en las horas nocturnas.

El ocaso se producirá a las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol sobre la ría de Vigo. La combinación de un cielo despejado y la brisa marina hará que la velada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o cenas en terrazas.

En resumen, el día en Moaña se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo este hermoso día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.