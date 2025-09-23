El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Meis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se anticipan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechen este día soleado y cálido, y no olviden hidratarse adecuadamente, especialmente durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.