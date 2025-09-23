El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando los 21°C en las horas centrales. La sensación térmica será cómoda, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y al caer la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a la sensación de bienestar general.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Meaño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significará que el sol brillará con fuerza, por lo que se aconseja protegerse adecuadamente con protector solar si se planea estar al aire libre durante períodos prolongados.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.