El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 10:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 97% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 61% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se espera una brisa suave de 10 a 11 km/h, que irá aumentando en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h hacia la tarde. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de las temperaturas, que alcanzarán un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas.

El ocaso se producirá a las 20:27, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La noche se presentará mayormente despejada, con temperaturas que descenderán a 8 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y fresca.

En resumen, el día de hoy en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.